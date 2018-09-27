Adıyaman'da ‘Yaman 02' asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Yaman 02' genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş uygulaması, güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah veya eşyanın tespiti ile aranan şahısların yakalanması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapıldı.

Adıyaman'ın giriş çıkışlarında ve umuma açık yerlerde saat 20.00-22.00 arası il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamaya 201 personel katılırken, kurulan sabit uygulama noktaları ve umuma açık yerlerin denetiminde aranması olan şahıslar ve suç teşkil eden materyaller ile ilgili gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 803 şahıs, 368 araç kontrol edilirken, araması olan 3 kişi yakalanırken, 7 araca 4 bin 227 TL cezai işlem uygulandı.