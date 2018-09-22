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Adıyaman'da "Yaman 02" huzur uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte güvenlik ve huzuru sağlamak için “Yaman 02” uygulaması gerçekleştirdi.


Kent merkezinde 205 polisin 20 bölgede gerçekleştirdiği "Yaman 02" huzur uygulamasında bin 701 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 266 araç ve 85 iş yeri denetlendi. Uygulamalarda 29 araca çeşitli kanun maddelerinden 8 bin 604 lira ceza kesilerek, aranan 6 kişi yakalandı. Sümerevler Mahallesinden silah sesleri duyulması üzerine ekipler, havaya ateş açtığı belirlenen S.A'yı yakalanarak, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası kesildi.


Uygulamalar kapsamında Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Altınşehir Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları, teşvik ve yer temin ettikleri iddiasıyla B.T., A.D., E.K., G.T. ve K.F., B.Y. ve Ş.K. isimli kadınlar gözaltına alındı.

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