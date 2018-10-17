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Adıyaman'da "Yaman-2" asayiş uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde ‘Yaman-2’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde ‘Yaman-2' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 199 polisin 20 bölgede katıldığı asayiş uygulamasında 2 bin 127 şahıs, 571 araç kontrol edildi. Aranan araçlardan 12 araca toplam 9 bin 778 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi. 48 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de belirtildi.

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