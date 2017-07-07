Adıyaman’da Yaman-4 Huzur uygulaması yapıldı

İl genelinde saat 21.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen uygulamada 225 polis görev yaptı. Yapılan uygulama neticesinde bin 637 kişinin GBT sorgulaması yapılırken 367 araç, 85 iş yeri kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 16’sına toplan bin 865 tl para cezası uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi. İş yeri denetimlerinde 1 iş yerinin ruhsatı olmamasından dolayı ise iş yerine cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda denetimlerde 7.65 mm ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 29 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile mermiler muhafaza altına alındı.

İl genelinde yapılan uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği ise belirtildi.