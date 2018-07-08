Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 12:32

Adıyaman’da yapımı süren Lukianos Parkı’nda çalışmalar hız kazandı

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinde şehrin imajına değer katması için başlatılan Lukianos Parkı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman’da yapımı süren Lukianos Parkı’nda çalışmalar hız kazandı

08 Temmuz 2018 12:32


Altınşehir Mahallesinin kuzey kesiminde yapımı devam eden ve ünlü filozof Samsatlı Lukianos’un isminin verildiği parkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Said Kutlu, Reşit Bilgin ve birim müdürleri, projeyi yürüten yüklenici firma sorumlularından bilgi aldı.


Yapılan incelemelerden sonra bir değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, şehrin farklı noktalarında devam eden park ve kültür merkezi inşaatlarından bir tanesi olan Altınşehir Mahallesindeki Lukianos Parkı’nın hızla ilerlediğini söyleyerek, “Kasım ayı içerisinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan parkın yaz mevsimi sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan Lukianos Açık Hava Müzesinin içerisinde, sütunlarla çevrili yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, süs havuzu, antik sütunlu giriş kapısı, taş banklar ve dairesel pergoleler bulunacak. Parkın şimdiden ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç