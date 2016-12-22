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22 Aralık 2016 16:58

Adıyaman’da “Yaşama Yol Ver” Projesi devam ediyor

Adıyaman’da “Yaşama Yol Ver” Projesi devam ediyor

22 Aralık 2016 16:58

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği tarafından yürütülen ‘Yaşama Yol Ver’ projesinin tanıtımı sürüyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Minik 112’ Projesi, ‘Yaşama Yol Ver’ medya kampanyası kapsamında Adıyaman genelinde tanıtımlar sürüyor. Proje kapsamında okul çağındaki çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlenmeleri sağlanıyor, Proje kapsamında ayrıca okulların sağlık örgütlenmelerinin oluşturulması, okul çağından başlamak üzere çocuklarda güvenli davranış kalıplarının gelişmesini ve trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgi düzeyinin arttırılması amaçlanıyor.
Sağlık ekipleri tarafından minik öğrenciler bilgilendiriliyor. Son olarak Adıyaman Merkez GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Anaokulunda öğrencilere ‘Minik 112’ sunumu yapıldı.
Eğitim sonunda broşür, kalem takımı, şapka ve çıkartmalar hediye edildi.



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