Adıyaman’da ‘Yaşama Yol Ver’ projesi devam ediyor

Kampanya kapsamında 2018 yılında Adıyaman genelinde uygulanan proje ile okul çağı çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlenmeleri, okulların sağlık örgütlenmelerinin oluşturulması gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrencilerde bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla Adıyaman Mehmetçik İlkokulu, Menderes İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu ve Yeni Mahalle İlkokulunda 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında toplam 780 öğrenciye eğitimler verilip sunumlar yapıldı.

Eğitim sonunda sağlık çalışanları tarafından öğrencilere broşür, kalem takımı, şapka ve çıkartmalar dağıtıldı.