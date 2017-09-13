Adıyaman’da yeterli kan bağışı yapılmıyor

Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman’da günlük ortalama 40 ünite kan bağışı toplandığını belirten yetkililer, yapılan bağışların yetersiz olduğuna ve kan ihtiyacının sürekli ihtiyaç olduğuna işaret etti. Kızılay Kan Merkezi, Demokrasi parkında kurulan kan bağışı çadırında düzenli olarak kan bağışı alınıyor.

Kızılay Adıyaman Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Özgür Kalenderoğlu, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, vurgusu ile düzenli kan bağışı alıyoruz. Adıyaman halkını düzenli kan bağışına davet ediyor. Gönüllü vatandaşlarımız kan bağışı yaparak 3 kişiye hayat doğaya da 1 fidan kazandırmış oluyor. Adıyaman halkının konuya hassasiyetle yaklaşarak kan bağışında bulunmaya bekliyoruz” dedi.