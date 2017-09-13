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13 Eylül 2017 14:48

Adıyaman’da yeterli kan bağışı yapılmıyor

Adıyaman’da Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman’dan yılda ortalama bin 200 ünite kan toplanırken, kenttin ortalama bin 800 ünite kan ihtiyacı oluyor.

Adıyaman’da yeterli kan bağışı yapılmıyor

13 Eylül 2017 14:48


Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman’da günlük ortalama 40 ünite kan bağışı toplandığını belirten yetkililer, yapılan bağışların yetersiz olduğuna ve kan ihtiyacının sürekli ihtiyaç olduğuna işaret etti. Kızılay Kan Merkezi, Demokrasi parkında kurulan kan bağışı çadırında düzenli olarak kan bağışı alınıyor.


Kızılay Adıyaman Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Özgür Kalenderoğlu, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, vurgusu ile düzenli kan bağışı alıyoruz. Adıyaman halkını düzenli kan bağışına davet ediyor. Gönüllü vatandaşlarımız kan bağışı yaparak 3 kişiye hayat doğaya da 1 fidan kazandırmış oluyor. Adıyaman halkının konuya hassasiyetle yaklaşarak kan bağışında bulunmaya bekliyoruz” dedi.




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