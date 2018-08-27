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27 Ağustos 2018 16:57

Adıyaman’da yol ortasındaki yüksek bacalar tarih oluyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılması amacıyla araç filosuna katılan baca yükseltme aracı ile yol ortasındaki yüksek bacalar asfalt seviyesine indiriliyorAdıyaman Belediyesi Başkanı Hüsrev Kutlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren baca yükseltme aracının kısa süre önce Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alındığını ve o günden bu yana birçok cadde ve sokakta bulunan bacaların asfalt seviyesine indirildiğini söyledi.

Adıyaman’da yol ortasındaki yüksek bacalar tarih oluyor

27 Ağustos 2018 16:57

Adıyaman Belediyesi tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılması amacıyla araç filosuna katılan baca yükseltme aracı ile yol ortasındaki yüksek bacalar asfalt seviyesine indiriliyor


Adıyaman Belediyesi Başkanı Hüsrev Kutlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren baca yükseltme aracının kısa süre önce Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alındığını ve o günden bu yana birçok cadde ve sokakta bulunan bacaların asfalt seviyesine indirildiğini söyledi.


Kutlu, “Aldığımız yeni araçla asfalt çalışması tamamlanan yollarda artık baca yükseltilme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Daha önce sürücüler için büyük sorun teşkil eden bacaları asfalt seviyesine düşüren bu araç sayesinde sorun minimuma inmiş durumda” diye konuştu.


Sürücüler de yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, aracı belediyeye kazandıran yetkililere teşekkür etti.




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