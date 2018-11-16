Adıyaman'da yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği zorunluluğu

Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman'ın belli bölgeleri için alınan karar ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık ve 1 Nisan tarihi arasında geçerli olacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar, 1 Aralık tarihi itibari ile yola kış lastiği ile çıkacak. Çelikhan, Sincik, Gölbaşı, Tut ve Besni ilçe merkezi ile ilçelere bağlı köy ile mezralarda yük ve yolcu taşıyan araçlar kış lastiğini takarak yola çıkabilecek. Adıyaman, Kahta ve Gerger ilçe merkezlerinde kış lastiği takma zorunluluğu kararı alınmazken il merkezine, Kahta ve Gerger ilçesine bağlı kış ayının çetin geçtiği köy ile mezralarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takmaları da kararlaştırıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yaşanılabilecek kazaların önlene bilmesi için emniyet birimleri tarafından 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması gerçekleştirilecek. Alınan karara uymayarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine 625 TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.