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24 Şubat 2018 13:39

Adıyaman’da yüzlerce araç ile Afrin’e destek konvoyu düzenlendi

Adıyaman’da yüzlerce aracın katılımı ile Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek konvoyu düzenlendi.

Adıyaman’da yüzlerce araç ile Afrin’e destek konvoyu düzenlendi

24 Şubat 2018 13:39


Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından organize edilen Zeytin Dalı Harekatına destek konvoyuna üyelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş destek verdi. Adıyaman Şehirlerarası Otogar önünden başlayan konvoy Atatürk Bulvarı üzerinden Küçük Sanayi Sitesi Kavşağına, oradan ise tekrar otogar önüne gelerek konvoy burada son buldu.


Türk bayraklarıyla donattıkları araçlar ile konvoya katılan sürücüler ve vatandaşlar harekata destek sloganları attı. Konvoya kaldırımda bekleyen vatandaşlarda destek verdi.


Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla savaşmaya hazır olduklarını belirterek, “Adıyaman’da ki şoför esnafı olarak Cumhurbaşkanımızdan talimat bekliyoruz. Bizler bu canımızı vatan için vermeye hazırız. Amerika’ya İsrail’e karşı bizim bir bütün olmamız lazım. Türkiye’nin Türkiye’den başka dostu yoktur. Biz hep beraber Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. Afrin’de canımızla, kanımızla şehit olmaya varız” dedi.


Şoförlerde düzenlenen harekatı desteklediklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.




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