Adıyaman’da Zey Yolu asfaltlandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında asfalt öncesi freze çalışması yapılan Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Zey Köyüne giden yol olarak da bilinen Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yolun asfaltlanması ile birlikte önemli bir ihtiyacın daha karşılandığını dile getirdi.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.