Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarından meydana geldi. Haffari Eroğlu yönetimindeki 02 HT 136 plakalı otomobil Dursun Çavuş istikametinden Valilik Kavşağı yönüne ilerlerken önünde ilerleyen Mehmet Emin Karakeçili yönetimindeki 54 PP 433 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 54 PP 433 plakalı otomobil de önündeki Rıfat Koyuncu idaresindeki 02 AR 500 plakalı araca arkadan çarptı.
Üç aracın sürücüsüyle birlikte 02 AR 500 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nazım Fırat hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.