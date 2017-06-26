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26 Haziran 2017 19:01

Adıyaman’da zincirleme trafik kazası

Adıyaman’da, bir kamyon, iki otomobil ve trafik polis motosikletinin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman’da zincirleme trafik kazası

26 Haziran 2017 19:01


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan sürücüleri öğrenilemeyen 06 ZGJ 38, 06 FVC 97 plakalı otomobil, 02 KU 725 plakalı kamyon ile 02 A 5467 plakalı trafik polis motosikleti çarpıştı. Yaşanan kazada ölen yada yaralananlar olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralının olmaması nedeniyle normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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