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24 Ağustos 2018 21:54

Adıyaman’daki vahşet

Adıyaman’da babaları tarafından öldürülen 2 kız çocuğu ile intihar eden babanın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman’daki vahşet

24 Ağustos 2018 21:54


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan TOKİ’lerde ikamet eden Aziz K. (50), öğleden sonra eve gelerek evde bulunan 20 yaşındaki kızı olan Işıl ve 18 yaşındaki kızı Vesile K.’yi tabancayla vurdu. İki kız çocuğunu kafasından vurarak öldüren baba, daha sonra çocuklarını öldürdüğü tabancayı kendi kafasına dayayarak intihar etti.


Aziz K.’nin iki kızını öldürmeden önce evde bulunan 10 yaşındaki kızı Z.K.’ye, “Sen git bahçede oyna ben ablalarınla konuşacağım” diyerek küçük kızını evden uzaklaştırdığı öğrenildi.



Ölmeden önce not yazmış


İki kız çocuğunu kafasından tabanca ile vurarak öldüren Aziz K.’nin intihar etmeden önce not yazdığı öğrenildi. Aziz K.’nin, “Bu olayın sorumlusu benim” şeklinde mesaj bıraktığı öğrenildi.



Cenazeler otopsi için Adıyaman’a gönderildi


Olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri cenazeleri Kahta İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırdı. Morga kaldırılan cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna gönderildi.


Öte yandan her iki kızını öldüren baba Aziz K.’nin Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiyeci olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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