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30 Haziran 2017 20:43

Adıyaman’daki yangın 12 köyü sardı

Adıyaman’da sabah saatlerinde anızlık alanda çıkan yangın 12 köyün etrafını sardı.

Adıyaman’daki yangın 12 köyü sardı

30 Haziran 2017 20:43

Yangın tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor.


Adıyaman merkeze bağlı Yarmakaya (Çakal) köyü yakınlarında bir tarlada sabah saat 08.00’de yakılan anız ile başlayan yangın, 15 bin dönümlük alana yayıldı. Adıyaman Belediyesine ait 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede Şanlıurfa yol ayrımının bulunduğu yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Merkeze bağlı 12 köyün etrafını saran yangında meyve ağaçları ve tütünler zarar gördü. Ekinlerin zarar görmemesi için tarlaları traktörlerle süren köylüler, yangının köylerine sıçrama ihtimaline karşı tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Köylüler, tedirgin olduklarını ve yangının söndürülememesi halinde diğer köylerin de etrafını saracağını ifade ettiler.


12 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




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