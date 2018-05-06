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06 Mayıs 2018 16:17

Adıyaman’dan Afrin’e 69 tır dolusu yardım

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Adıyaman’dan Afrin’e, Kardeşlik Köprüsü" konulu yardım kampanyası kapsamında 69 tır dolusu yardım gönderildi.

Adıyaman’dan Afrin’e 69 tır dolusu yardım

06 Mayıs 2018 16:17


Eski Adıyaman otogarında gerçekleşen yardım gönderme törenine, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Adıyaman’dan Suriyeli kardeşlerimize yardım tırları gönderiyoruz. Yaklaşık maliyeti ayni ve nakdi yardımlarla 400 bin TL. Bu tırlarımızda 3 bin torba un, 120 ton patates, 50 ton bulgur, 7 tır su, kıyafet malzemeleri ve tıbbi malzeme ile kardeşlerimize Ramazan öncesi bu yardımları ulaştırmış oluyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile yardım toplamada destek veren kurum müdürlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Teşekkür belgelerinin ardından yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı.




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