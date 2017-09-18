Ayvalık Engelliler Kültür Sanat ve Spor etkinliklerine katılmak için Adıyaman’dan engelliler yola çıktı.

Merkezi Adıyaman’da bulunan Anadolu Engelliler Derneği tarafından 11 engelli vatandaş Ayvalık Engelliler Kültür Sanat ve Spor etkinliklerine katılmak için yola çıktı. 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikle katılacak olan engelliler burada aktif olarak rol alacak.

Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu, paneller başta olmak üzere çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, en iyi şekilde istifade etmeyi amaçladıklarını söyledi.