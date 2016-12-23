Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 17:29

Adıyaman’dan Halep’e 4 tır dolusu yardım

Adıyaman’dan Halep’e 4 tır dolusu yardım

23 Aralık 2016 17:29

İyilik-Der Adıyaman Temsilciliği tarafından başlatılan "Suriye’ye Yardım" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır dolusu yardım Suriye’ye gönderildi.
İyilik-Der tarafından Adıyaman merkez, Kahta, Çelikhan ve Besni ilçesinde yürütülen yardım kampanyasında 4 tır dolusu yardım toplandı. Toplanan yardımlar içerisinde battaniye, un, yağ, şeker, kuru gıda ve giyim malzemeleri bulunuyor. Toplanan yardımlar Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünden gönderildi. Dualar ve sloganlar eşliğinde uğurlanan tırlar Halep’te bulunan toplama merkezine gidecek.
İyilik-Der Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ekinci tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bebeklere, çocuklara, yaşlılara, hastalara, ulaştırılacak bir parça ekmeğimizin bir battaniyenin ya da bir yiyecek maddesinin bulunduğu paketleri göndermek amacıyla İyilik-Der Adıyaman olarak bir yardım kampanyası başlattık. Rabbimizin yardımı, insanımızın fedakarlığı ile oluşturduğumuz ve içerisinde battaniye, un, makarna, bulgur, yağ, şeker ve giyim kuşamdan oluşan 4 tır yardım malzemesini inşallah Suriyeli kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.
Yakup Ekinci konuşmasının devamında, “İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Halep, Hama ve Humus gibi şehirler ne yazık ki harabeye dönmüş durumda. Özellikle de hem insanlık hem de İslam tarihinde çok nadide bir yere sahip olan Halep’te insanlık en kara günlerini yaşamaktadır. Halep’te 600 bin masum sivil insan, zalim rejim güçlerinin karadan, Rusya’nın ise havadan desteği ile topluca katledilmekte karşı karşıya getirilmiştir. Unutmayalım ki Halep demek, Diyarbakır, Adana, Konya ve Adıyaman demektir. Suriye’deki kardeşlerimize sahip çıkmak adına kampanya başlattık. Dünya Müslümanları bir araya gelip de birlikte ve İslam kardeşliği dairesinde hareket etmediği müddetçe bu zulümler hep devam edecektir. Suriye’de ölen bebek, çocuk, kadın ve erkeklerle beraber insanlık da ölüyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından tırlar Suriye’ye doğru yola çıktı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç