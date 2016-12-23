İyilik-Der Adıyaman Temsilciliği tarafından başlatılan "Suriye’ye Yardım" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır dolusu yardım Suriye’ye gönderildi.

İyilik-Der tarafından Adıyaman merkez, Kahta, Çelikhan ve Besni ilçesinde yürütülen yardım kampanyasında 4 tır dolusu yardım toplandı. Toplanan yardımlar içerisinde battaniye, un, yağ, şeker, kuru gıda ve giyim malzemeleri bulunuyor. Toplanan yardımlar Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünden gönderildi. Dualar ve sloganlar eşliğinde uğurlanan tırlar Halep’te bulunan toplama merkezine gidecek.

İyilik-Der Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ekinci tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bebeklere, çocuklara, yaşlılara, hastalara, ulaştırılacak bir parça ekmeğimizin bir battaniyenin ya da bir yiyecek maddesinin bulunduğu paketleri göndermek amacıyla İyilik-Der Adıyaman olarak bir yardım kampanyası başlattık. Rabbimizin yardımı, insanımızın fedakarlığı ile oluşturduğumuz ve içerisinde battaniye, un, makarna, bulgur, yağ, şeker ve giyim kuşamdan oluşan 4 tır yardım malzemesini inşallah Suriyeli kardeşlerimize ulaştıracağız” dedi.

Yakup Ekinci konuşmasının devamında, “İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Halep, Hama ve Humus gibi şehirler ne yazık ki harabeye dönmüş durumda. Özellikle de hem insanlık hem de İslam tarihinde çok nadide bir yere sahip olan Halep’te insanlık en kara günlerini yaşamaktadır. Halep’te 600 bin masum sivil insan, zalim rejim güçlerinin karadan, Rusya’nın ise havadan desteği ile topluca katledilmekte karşı karşıya getirilmiştir. Unutmayalım ki Halep demek, Diyarbakır, Adana, Konya ve Adıyaman demektir. Suriye’deki kardeşlerimize sahip çıkmak adına kampanya başlattık. Dünya Müslümanları bir araya gelip de birlikte ve İslam kardeşliği dairesinde hareket etmediği müddetçe bu zulümler hep devam edecektir. Suriye’de ölen bebek, çocuk, kadın ve erkeklerle beraber insanlık da ölüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar Suriye’ye doğru yola çıktı.