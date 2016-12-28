MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye’nin İblid Kentine iki tır dolusu un gönderildi.

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 tır dolusu yardım Adıyaman Valiliği önünde yapılan dualar eşliğinde İblid Kentine gönderildi.

Adıyaman Valiliği önünden İblid Kentine gönderilen yardım tırlarını uğurlamaya Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, Molla Ahmet Derneği Başkanı Abdurahman Gürbüzcan, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gönderilen yardım tırlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, “MÜSUİAD olarak Adıyaman’dan Suriyeli kardeşlerimize 2 tır dolusu un gönderiyoruz. Kardeş olmanın gereğini yerine getirmek istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlerden teşekkür ediyoruz. Bu yardımlara devam edeceğiz. İnsan olmanın gereği, birlikte olmak, zora düşenlere yardımcı olmak gerekiyor. Bu gün 2 tır un gönderiyoruz ama önümüzdeki günlerde temel gıda, oyuncak ve giyim malzemesi göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, “Suriye’de insanlık trajedisi yaşanıyor. Tarihi birlikteliğimiz olan Suriyeli kardeşlerimize yönelik insanlıkla hiç bağdaştırılmayacak bir zulümle karşı karşıyalar. Bu trajediye sebep olanlar, buna seyirci kalanlar, insanlık yerde sürünürken buna destek olanları kınıyoruz.

Türkiye başından itibaren bu insanların yaşadığı sıkıntıları ve acılara duyarsız kalmadı. Zulmü ve sıkıntıyı sonlandırmak için uluslararası arenada büyük bir duyarlılık içerisinde mücadelede verdi. Bu tutum içerisinde Adıyaman’da gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerek vatandaşlarıyla bu zulme sessiz kalmadı. Adıyaman’da 10 bine yakın Suriyeli vatandaşlarımız buradaki vatandaşlar ile kardeş gibi yaşamlarını devam ediyorlar. Bu süreç içerisinde belediye, sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan yardım kampanyalarıyla yardımlar ulaştırılmıştı. Bu hassasiyeti gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.