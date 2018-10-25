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Adıyaman'ı bir anda kara bulutlar kapladı

Adıyaman’da son günlerde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur öncesi görülen kara bulutlar ve fırtına işte böyle görüntülendi.

Adıyaman'da son günlerde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur öncesi görülen kara bulutlar ve fırtına işte böyle görüntülendi.


Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen kara bulutlar bir anda kentin üzerini kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Adıyaman'da, şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Ağaçları yerinden söken, minare yıkan fırtına ve yağmur bulutlarının kentin üzerine çökmesi görüntülendi.


Karadağ'da vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kara bulutların fırtına ile kentin üzerine gelmesi ve yağmurun yağması yer alıyor. Görüntülerde fırtınanın ve şiddetli yağmurun ne kadar etkili olduğu görülüyor.

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