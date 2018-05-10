Adıyaman’ı dolu ve sağanak vurdu

Aniden bastıran yağmur ve beraberinde gelen dolu yaklaşık 5 dakika sürerken, yağmur ve doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına kaçıştı. Göletlerin oluştuğu caddelerde vatandaşlar yolun karşı tarafına geçmek için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise yağmur dinene kadar iş yeri saçaklarının altında bekledi. Saçaklar altında bekleyen vatandaşlar yağışın azalmasıyla yollarına devam etti.

Öte yandan, dolu yağışının Tut ilçesine bağlı Çiftlik, Havutlu ve Boyun Dere köylerinde etkili olduğu, ekili araziler ve fıstık bahçeleri başta olmak üzere meyve bahçelerine zarar verdiği öğrenildi.