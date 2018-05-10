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10 Mayıs 2018 16:40

Adıyaman’ı dolu ve sağanak vurdu

Adıyaman’da aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman’ı dolu ve sağanak vurdu

10 Mayıs 2018 16:40


Aniden bastıran yağmur ve beraberinde gelen dolu yaklaşık 5 dakika sürerken, yağmur ve doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına kaçıştı. Göletlerin oluştuğu caddelerde vatandaşlar yolun karşı tarafına geçmek için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar ise yağmur dinene kadar iş yeri saçaklarının altında bekledi. Saçaklar altında bekleyen vatandaşlar yağışın azalmasıyla yollarına devam etti.


Öte yandan, dolu yağışının Tut ilçesine bağlı Çiftlik, Havutlu ve Boyun Dere köylerinde etkili olduğu, ekili araziler ve fıstık bahçeleri başta olmak üzere meyve bahçelerine zarar verdiği öğrenildi.




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