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02 Ağustos 2018 16:32

Adıyaman’ın 7 eğitim projesi listeye alındı

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Ajansın koordinesinde yürütmekte olduğu Erasmus projeleri kapsamında Adıyaman’da KA1 projelerinde 7 asıl, 4 proje ise yedek listeye seçildi.

Adıyaman’ın 7 eğitim projesi listeye alındı

02 Ağustos 2018 16:32


Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Ulusal Ajans koordinesinde yürütmekte olduğu Erasmus Projeleri kapsamında Adıyaman’da KA1 kapsamında kabul edilen 7 asil proje ve 4 yedek proje ile ilgili bilgi verdi.


Mete Kızılkaya açıklamasında, “Geçen projelerin toplam bütçesi 212 bin 373 Euro, yedek listedeki projelerin toplam bütçesi ise 118 bin 944 Euro’dur. Kahta Hürriyet İlkokulu’nun Gestalt Education Course projesi, Yunus Emre MTAL Yabancı Dil Öğretiminde Drama Eğitim Projesi, Adıyaman Dumlupınar Mtal Geleceğin Yazılımcıları Avrupa’da Yetişiyor, "Java Eclipse" ile Android Tabanlı Uygulama Geliştirme Eğitimi, Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi Erken Çocukluk Döneminde Temel Dil Etkinlikler, Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kahta Dolgu Oyuncak ve Cendere Kukla Avrupa Yolunda, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğrencileri Organizasyon Stajında, Adıyaman Mtal Çözeltileri Seyreltme ve Deriştirme Uygulamaları Stajı projelerinden oluşuyor. Projelerde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ diye konuştu.




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