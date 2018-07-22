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  •  » Adıyaman'ın Besni Ilçesinde Ağabeyini, Babasını, Yengesini Ve 2 Yeğenini Silahla Öldüren Şahıs Intihar Teşebbüsünde Bulundu.
22 Temmuz 2018 11:24

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

IHAAW112432-ASA/22-07-2018 - Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

22 Temmuz 2018 11:24

22.07.2018 11:24:32 TSI NNNN




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