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Adıyaman'ın Besni Ilçesinde Ağabeyini, Babasını, Yengesini Ve 2 Yeğenini Silahla Öldüren Şahıs Intihar Teşebbüsünde Bulundu.
22 Temmuz 2018 11:24
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.
IHAAW112432-ASA/22-07-2018 - Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.
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22 Temmuz 2018 11:24
22.07.2018 11:24:32 TSI NNNN
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