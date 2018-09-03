Adıyaman’ın en küçük hacısı 18 aylık Ali Semih Uçar oldu

İlk hacı kafilesi Adıyaman’da, aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

İlk kafile Medine’den kalkan uçakla gece 03.00 sıralarında Adıyaman Havalimanına ulaştı.

Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları Adıyaman Havalimanı’nda yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Dini ibadetlerini tamamladıktan sonra yurda dönen hacılar, uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

Adıyaman’dan kutsal topraklara giden ve yapılan ibadetlerin ardından yeniden Adıyaman’a dönen 176 hacı arasında bulunan 18 aylık Ali Semih Uçar, Adıyaman’ın en küçük hacısı oldu.

Kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinde yer alan ve 18 aylık Ali Semih Uçar’ın babası Mehmet Emin Uçar, “Hacdan gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Allah’a çok şükür gidip geldik. Lakin tüm hacı kardeşlerimize, tüm hacılarımıza, tüm hacı amcalarımıza genç yaşta gitmelerini tavsiye ediyorum. Biz çocuk ile gittik. Her ne kadar sıkıntılar olur deseler de Allah bir kolaylık verdi. Bu hususta da çocukla gidilmesinde bir sakınca yoktur. Allah herkesin haclarını kabul etsin. İlk etapta biraz şok oldu. Biraz tedirginlikleri oldu, farklı bir ortama girdi. Farklı bir hava, farklı bir topluluk, kalabalık, lakin Allah kolaylık verdi” dedi.

Hacılardan Mustafa Yalçın ise, “Çok güzel geçti. Anlatmak mümkün değil, ancak göreceksiniz, yaşayacaksınız. Başka türlü anlatmak mümkün olmuyor. Allah herkese kısmet etsin” şeklinde konuştu.

Hacılardan Nadide Yalçın ise konuşmasında, “ Çok şükür iyiydi, çok şükür Allah’a, sağ salim gidip geldik, çok güzeldi” diye konuştu.