Adıyaman’ın en yaşlı hacısı kutsal topraklardan döndü

Oğlu Şükrü Topsoy ve gelini Aysun Topsoy ile birlikte hac görevi için hac görevini yerine getiren Ayşe Topsoy, peygamber Hazreti Muhammed’in yaşadığı toprakları görmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye’nin en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy’u ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, hac farizası için gittikleri kutsal topraklardan selametle döndükleri için mutlu olduğunu, haclarının ve ibadetlerinin makbul olmasını diledi.

Kutsal topraklardaki hatıralarını anlatan Ayşe Topsoy, gençken gidip görmelerini, yaşlı iken zor olduğunu herkese gençken gitmelerini tavsiye ettiğini söyledi.