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07 Eylül 2018 16:52

Adıyaman’ın en yaşlı hacısı kutsal topraklardan döndü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy, ibadetini yaparak kutsal topraklardan döndü.

Adıyaman’ın en yaşlı hacısı kutsal topraklardan döndü

07 Eylül 2018 16:52


Oğlu Şükrü Topsoy ve gelini Aysun Topsoy ile birlikte hac görevi için hac görevini yerine getiren Ayşe Topsoy, peygamber Hazreti Muhammed’in yaşadığı toprakları görmenin mutluluğunu yaşadı.


Türkiye’nin en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy’u ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, hac farizası için gittikleri kutsal topraklardan selametle döndükleri için mutlu olduğunu, haclarının ve ibadetlerinin makbul olmasını diledi.


Kutsal topraklardaki hatıralarını anlatan Ayşe Topsoy, gençken gidip görmelerini, yaşlı iken zor olduğunu herkese gençken gitmelerini tavsiye ettiğini söyledi.




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