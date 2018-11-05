Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahallede yaptırılan Adıyaman'ın ilk kalıcı semt pazarı hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan kalıcı semt pazarının ilkini Yeni Mahallede yapan Adıyaman Belediyesi, semt pazarını hizmete açtı. Pazartesi günlerin hizmet verecek olan semt pazarında ilk gününde yoğunluk yaşayan pazarcılar ve mahalle sakinleri, yeni hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. 4 bin metrekarelik alanın 3 bin 200 metrekaresi kapalı olarak inşa edilen kalıcı semt pazarında bundan sonra her pazartesi günü satış yapılacak.