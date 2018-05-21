Adıyaman’ın milletvekili adayları

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde partilerin Adıyaman adayları belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde partilerin Adıyaman milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyor:

“AK Parti Adıyaman Milletvekilleri adayları sırasıyla, Avukat Ahmet Aydın, Avukat İbrahim Halil Fırat, Avukat M. Fatih Toprak, Çiftçi Yakup Taş, Mimar Abdulaziz Aslan oldu. AK Parti’nin ilk sırasında yer alan Ahmet Aydın, 3 dönem milletvekili olarak meclise giriyor. Ahmet Aydın, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerini yürüttü

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Milletvekili adayları sırasıyla Avukat Abdurrahman Tutdere, İşadamı Hakan Kılınç, İşadamı Mahmut Nedim Evli, Avukat Songül Varki Yıldırım, Eğitimci Müslüm Aslanoğlu oldu. CHP’nin 1. Sıra milletvekili adayı Abdurrahman Tutdere, 7 Haziran seçimlerinde partisinin 2. Sıra milletvekili adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Milletvekili adayları sırasıyla İnşaat Teknikeri Selim Çakır, Eczacı Özgün Toprak, Emekli Ömer Yıldırım, Müteahhit Sami Güler, işadamı Alican Doğan oldu. MHP’nin 1. Sıra milletvekili adayı olan Selim Çakır’ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapıyor.

İYİ Parti Adıyaman Milletvekili adayları ise sırasıyla İnşaat Mühendisi Mahmut Bozkurt, Çiftçi Abdurrahman Erol Özbay, Doktor Zülfikar Işık, İşkadını Fatime Zehra Akbaş, Avukat Muhammed Cihan Güvenç oldu. İYİ Parti birinci sıra milletvekili adayı Mahmut Bozkurt 20. ve 21. Dönemde milletvekili olarak görev yaptı.

Hakların Demokrat Partisi (HDP) Adıyaman milletvekili adayları ise sırasıyla Eğitimci Hasan Basri Yorulmaz, İşkadını Hayriye Korkmaz, Avukat Selim Özbey, İşadamı Mahmut Özdemir, İşadamı İsmail Tümer’den oluştu. HDP’nin 1. Sıra adayı Hasan Basri Yorulmaz, bir süre Eğitim-Sen’in başkanlığını yaptı.

Saadet Partisi Eğitimci Haşim Asnuk, Emekli Abdulkadir Gözleyici, Eğitimci Cemal Kılavuz, Eğitimci Abuzer Turhan, Öğrenci Fehim Aydın oldu.”

2002 yılından itibaren Adıyaman’da yapılan seçimlerde, AK Parti milletvekillerinin çoğunu alarak diğer partilere açık ara fark attığı görülüyor. Beş milletvekili bulunan Adıyaman’da 2002 yılında yapılan seçimlerde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili; 2007 yılında yapılan seçimlerde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili; 2011 genel seçimlerinde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili; 2015 seçimlerinde ise AK Parti 4, HDP 1 milletvekili çıkartabildi.