Adıyaman'ın taşınmaz kültür envanteri çıkartıldı

Adıyaman'da ki taşınmaz kültür varlıklarının envanteri 5 yıllık bir bilimsel çalışmanın sonunda çıkartıldı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, ‘Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri' isimli kitabın basıldığını kaydederek, tarihi değerlerin kayıt altına alındığını söyledi.

Mustafa Ekinci kitap ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarihi değerlerimiz bu kitap ile kayıt altına alınmıştır. Bunun çalışmasını yaptık. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi restorasyon Bölüm Başkanlığından ve Adıyaman Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog ve sanat tarihçi arkadaşlarımızın yardımları ile bütün envanterleri tek tek inceleyip mimari ve özelliklerini, eserle ilgili bu güne kadar yapılan bilimsel ve yüzey araştırmalarını çalışmaya dahil ettik.

Kültür envanterini hazırlarken Adıyaman ile ilgilide genel bilgilendirme yaptık. Adıyaman'ın bir rivayete göre 16 bir rivayete göre 21 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin tarihsel gelişimi ile ilgili bölümümüz oldu. Ayrıca Adıyaman Nemrut Dağı ile ilgili özel bölüm yaptık. Adıyaman'ın 8 ilçesini ayrı ayrı inceleyerek yazı hazırladık. Birkaç bölümden oluşan envanter oldu. 300'ün üzerindeki tarihi eseri tek tek işledik. Beş yıllık bilimsel çalışmanın sonucunda ortaya çıktı.

366 sayfadan oluşan eseri bastırma konusunda Adıyaman Belediyesi ve GAP İdaresinin katkıları ile eseri kitap haline getirdik. Gurur duyabileceğimiz ve tarihi bir vesika olarak elimizde duruyor. Bundan 20 yıl veya 50 yıl sonra Adıyaman ile ilgili yapılacak olan araştırmalarda kaynak eser olacaktır.

Bu satılık bir kitap değildir. Tamamen bilimsel çalışma olduğu için 81 ilin il halk kütüphanesi göndererek, envanterlerine kaydettiriyoruz. Bakanlığımıza gönderdik, Milli Kütüphanede yerini alacak” diye konuştu.