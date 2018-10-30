Adıyaman'ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet resepsiyonu verdi.

Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri akşam da Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın ev sahipliğinde Türkiye Petrollerinde düzenlenen resepsiyonla devam etti. Resepsiyona halkın her kesiminden geniş bir katılım oldu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte konuklarını kapıda karşılayarak, tek tek tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Bütün masaları dolaşarak konukları ile yakından ilgilenen Vali Kalkancı, katılımcılarla sohbet ederek bayramını kutladı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Vali Kalkancı ve eşi, resepsiyona katılan şehit ailelerine de yakın ilgi gösterdi.

Vali Kalkancı, Cumhuriyet resepsiyonu dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen konserde söylenen şarkılara eşlik etti.

Cumhuriyet Resepsiyonuna Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleri, siyasi parti başkanları ve eşleri, il genel meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri personel ve eşleri, şehit aileleri ve gaziler, köy ve mahalle muhtarları, basın kuruluşu temsilcileri, işadamları ve kanaat önderleri katıldı.