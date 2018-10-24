Adıyamanlı 14 öğrenci Galatasaray - Schalke maçını izlemeye gönderildi

Adıyaman'da, "Spor ile Hayata Gülümse" projesi kapsamında 14 öğrenci, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gönderildi.

Şehit, gazi yakınları ve koruma altında bulunan toplam 14 öğrenci, "Spor ile Hayata Gülümse" projesi kapsamında İstanbul'da Galatasaray - Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyecek.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Spor ile Hayata Gülümse" projesi kapsamında şehit ve gazi ile kimsesiz çocukları Galatasaray - Schalke 04 Şampiyonlar Ligi maçını izleyecek. Çocukların spora olan ilgisini arttırmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla bu proje hayata geçirildi. Proje kapsamında vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emaneti çocuklarımızı, koruma altında olan çocuklarımız ile gazi çocuklarımızı Galatasaray - Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gönderiyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.