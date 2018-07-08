Adıyamanlı 90 öğrenci gençlik kampına gönderildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Adıyamanlı 45 bayan, 45 erkek olmak üzere toplam 90 öğrenci Osmaniye Aslantaş Gençlik Merkezine ve Hatay Arsuz Ulu Çınar Gençlik Kampına gönderildi. Düzenlenen program kapsamında, gençlerin devleti ve devlet görevlilerini yakından tanımaları, gençlerin terörden korunması, gençlerle iletişim yollarının açılması, ön yargıların kırılması ile devlete güven duygusunu geliştirerek terörle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Yaklaşık bir hafta boyunca kampta kalacak öğrencilere görevli polis memurları eşlik edecek.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uğurlamaya çok sayıda polis memuru ve öğrenci aileleri katıldı.