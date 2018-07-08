Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 10:46

Adıyamanlı 90 öğrenci gençlik kampına gönderildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da ikamet eden 90 öğrenci gençlik kamplarına gönderildi.

Adıyamanlı 90 öğrenci gençlik kampına gönderildi

08 Temmuz 2018 10:46


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Adıyamanlı 45 bayan, 45 erkek olmak üzere toplam 90 öğrenci Osmaniye Aslantaş Gençlik Merkezine ve Hatay Arsuz Ulu Çınar Gençlik Kampına gönderildi. Düzenlenen program kapsamında, gençlerin devleti ve devlet görevlilerini yakından tanımaları, gençlerin terörden korunması, gençlerle iletişim yollarının açılması, ön yargıların kırılması ile devlete güven duygusunu geliştirerek terörle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Yaklaşık bir hafta boyunca kampta kalacak öğrencilere görevli polis memurları eşlik edecek.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uğurlamaya çok sayıda polis memuru ve öğrenci aileleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç