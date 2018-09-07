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07 Eylül 2018 14:58

Adıyamanlı eskrim sporcusu turnuvada 3.oldu

Adıyamanlı Eskrim Sporcusu İlayda Bengisu Güler, Konya açık Eskrim Turnuvasında 3.

Adıyamanlı eskrim sporcusu turnuvada 3.oldu

07 Eylül 2018 14:58

oldu.


Hedefi Türkiye’de ve uluslararası eskrim şampiyonalarında birincilik olan Adıyamanlı Eskrim Sporcusu İlayda Bengisu Güler, Konya Açık Eskrim Turnuvasında 3.olarak Adıyaman’a madalya ile döndü. Turnuvada U12 Kızlar Flöre Kategorisinde yarışarak 3.olan Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencilerinden İlayda Bengisu Güler, Adıyaman’ı turnuvada temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu bundan sonraki yapılacak olan yarışmalarda daha da iyi dereceler elde edeceğini belirtti. Adıyaman’ı Türkiye’de, Türkiye’yi ise uluslararası şampiyonalarda daha iyi temsil etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini vurgulayan Güler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Eskrim Sporcusu Güler, aynı zamanda kendisine her zaman destek ve güç veren babası Mahmut Güler ile Annesi Gülseren Güler’e de sonsuz teşekkür ettiğini söyledi.




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