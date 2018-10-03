Adıyamanlı fotoğraf sanatçısından Kutlu'ya hediye

Adıyamanlı Araştırmacı-Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Bilal Mente, 18 Ocak 2018 tarihinde İzmir'de açtığı ilk kişisel sergisinde sergilenen eserlerinden iki tanesini Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya hediye etti.

‘Adıyaman'dan İzmir'e Dostluk Köprüsü' adlı ilk sergisinde yer alan Adıyaman fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Mente, Belediye Başkanı Kutlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, yaptığı çalışmalar ve açtığı sergi hakkında Başkan Kutlu'ya bilgi veren Mente, İzmirli sanatseverlere Nemrut Dağı başta olmak üzere Adıyaman'ın birçok tarihi ve turistik yerlerini fotoğraflarıyla tanıtmaya çalıştığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Kutlu da, Adıyaman'ın tarihi ve turistik güzelliklerini İzmir'de tanıtan Mente'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda sanatçı, sergide beğeni toplayan iki fotoğrafı Başkan Kutlu'ya hediye etti.