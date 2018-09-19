Adıyamanlı gaziler unutulmadı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Çakır ve Ar-ge ve Projelerden Sorumlu Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik ile birlikte Adıyaman'daki gaziler ziyaret edildi.

Adıyamanlı gazilerden Nuri Turgud, Mustafa Özyalvaç, Hüseyin Yiğit ve Abdullah Yavuz'u evlerinde ziyaret eden Müdür Keleş ile beraberindeki heyet, gazilerle ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Gaziler Günü kapsamında Adıyamanlı gazileri evlerinde ziyaret etmenin mutluluklarını yaşadıklarını söyleyen Müdür Keleş, “Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerin hakları asla ödenemez. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aile ve yakınları devlete ve millete emanet. Şehit ailelerimize ve gazilerimize devlet olarak kapımız her zaman açık ve biz devlet olarak sizlere hizmet etmekle mükellefiz. Devletimizin imkanları sizin hizmetinizdedir” diye konuştu.