Adıyamanlı güreşçiler Avrupa’da derece ile döndü

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Adıyaman Belediyespor Kulübü güreşçileri Aynur Erge ile Aslı Demir başarıya imza attı. Türk Milli Takımı adına 50 kilogramda mücadele eden Aynur Erge Avrupa 2.’si, 65 kilogramda mücadele eden Aslı Demir ise Avrupa 3.’sü olarak tüm Adıyamanlıların göğsünü kabarttı. Genç sporculardan gelen başarı haberlerinden sonra büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Türk Milli Takımına Adıyaman’dan yeni yıldızlar çıkarmak için kulüp olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dündar, “Kulübümüz bünyesinde daha öncede birçok önemli başarıya imza atan milli güreşçilerimiz Aynur Erge ile Aslı Demir, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen ‘Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında da ülkemiz ve ilimiz adına çok önemli işlere imza attı. Adıyaman halkı ve Adıyaman Belediyespor kulübü olarak sporcularımızla gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da kulüp olarak ilimizdeki yetenekli kardeşlerimizi milli takıma göndermeye devam edeceğiz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.