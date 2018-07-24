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24 Temmuz 2018 16:40

Adıyamanlı güreşçiler Türkiye finaline katılacak

21-22 Temmuz tarihleri arasında Hatay’da yapılan Kuşak Güreşi Grup müsabakalarında madalya ile ödüllendirilen Adıyamanlı sporcular Türkiye finallerine katılacak.

Adıyamanlı güreşçiler Türkiye finaline katılacak

24 Temmuz 2018 16:40


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ata sporu olan güreşin Adıyaman’da, hak ettiği yere sporcuların başarısıyla devam ettiğini söyledi.


Keleş, “Muhammet Dağdeviren 81 kilogramda birinci, Abdurrahman Pancar 73 kilogramda ikinci, Fidan Türkmen 48 kilogramda ikinci, Ayhan Aria 66 kilogramda üçüncü olmayı başarmıştır. Ben sporcularımızı ve antrenörümüzü elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum” diye konuştu.


Adıyamanlı güreşçiler 7 - 8 Ağustos 2018 tarihlerinde Edirne’de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.




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