Adıyamanlı iş adamından projelerinde yerli malzeme dönemi

İnşaatlarda yerli malzeme kullanacaklarını vurgulayan iş adamı Adnan Akcan, “İnşaat sektörünün bütün lokomotiflerinin ayakta kalması için hem satıcı hem de yüklenici firma veya şahısların üstüne düşen fedakarlıkları yapmaları gerekiyor. Biz de bu amaçla Akcanlar İnşaat olarak bundan sonraki projelerimizde yüzde yüz yerli malzeme kullanma kararı aldık. Bu amaçla yeni başlayacağımız yaklaşık 100 dairelik projemiz ile inşaatlarımızda tamamen yerli malzeme kullanacağız. Ülkemizde üretilen malzemeler ithal edilen malzemelerden daha kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiliyor. Yerli malı üretim ve tüketimi ile artık yabancı ürün hayranlığına son verilmeli ve okullarda yerli malı konusunda çocuklarımız eğitilmeli. Her şeyin en güzeli ve sağlıklısı ülkemizde en iyi şekilde üretilmektedir. Yerli malı tüketimi ile birlikte paranın yurt içinde kalıp, döviz olup yurt dışına çıkmayacak. İthalat ve ihracat arasındaki fark da kapanacak ve TL’miz değerlenecek, işsizliğimiz azalacaktır. Yeni projemizde 1+1, 2+1 ve 3+1 konseptlerinde yapacağımız inşaatlarımızda önceliğimiz akıllı ev sistemleri ile çevreye saygılı daha çok konfor ile kaliteyi her zaman en üstte tutarak insanımıza verdiği paranın karşılığını vermektir. Ülkemize katma değer katmak, ilçemizde işsizliği önlemeye ve insanımıza iş bulma hususunda yardımcı olmak amacıyla 10 milyonluk bir sermaye ile enerji sektörüne girip yatırım yapacağız” diye konuştu.