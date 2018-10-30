Adıyamanlı kuaförlerden örnek davranış

Adıyaman'da, bir araya gelen bir grup kuaför işletmecisi köy okulu öğrencilerinin saç kesimini ücretsiz yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Adıyaman'da, kuaför işletmecisi olan Mirhan Dağ, köy okulu öğrencilerine destek olmak amacıyla köy okulu öğrencilerinin saç kesimini ve bakımını yapmak istedi. Oldukça güzel bir düşünce ile yola çıkan Mirhan Dağ'a, 10 bayan ve erkek kuaför ile öğrencilere yardımcı olmak amacıyla da 10 gönüllü kişi de olmak üzere toplam 20 kişi eşlik etti. Alınan karar ile merkeze bağlı Hasancık Köyüne gelen kuaförler burada bulunan köy okulunda eğitim gören 100 öğrenciyi tek tek tıraş ederek saç bakımları yaparken etkinliğe katılan 10 gönüllü ise yanlarında getirdikleri pastaları öğrencilere ikram ederek, kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Tamamen ücretsiz bir şekilde yapılan bakımlardan ve kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı köy okulu öğrencilerinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Oldukça güzel bir gün geçiren öğrenciler Mirhan Dağ ile beraberindeki kuaförlere tek tek teşekkür etti. Gösterilen duyarlılıktan dolayı hem kendilerinin hem de öğrencilerin oldukça sevindiğini vurgulayan okul öğretmenlerinden Orhan Kuzu, Mirhan Dağ ve beraberindeki kuaförlere teşekkür etti.

Yapılan saç bakımları ve konuşmaların ardından Okul Müdürü Kemal Sevinç tarafından örnek davranış sergileyen kuaförlere plaket takdim etti. Bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla yapmaya devam edeceklerini kaydeden Kuaför Mirhan Dağ, "Köy okulu öğrencilerini sevindirmek ve onlarla bir arada olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. Etkinliği duyurmam ile merkezde faaliyet gösteren kuaförler ve gönüllü insanlarımız hemen katılım göstererek etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu konuda bizlere oldukça yardımcı olan okul öğretmenimiz Orhan Kuzu'ya teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğimiz inşallah ileride ki günlerde de devam edecektir. Burada amacımız öğrenci kardeşlerimizi sevindirmek ve onların mutluluğunu paylaşmaktı. Ben bu konuda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.