Adıyamanlı kürekçiler Türkiye ikincisi oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Sapanca Gölü Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere 25 il arasından tüm rakiplerini geçerek Altın madalya almayı başaran Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kız kürekçilerinin Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Keleş, elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederek, “Türkiye genelinde 25 farklı il ve kulüpten 235’i kadın 717 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarında Adıyamanlı kürekçilerimiz bir kez daha boşa kürek çekmedi.

Erkek kürekçilerimizden bir takımımız ön elemeyi geçip finale kalırken kız takımımız deniz Küreği 4 Çifte Kategorisinde 1. olarak altın madalyayı aldı. Toplamdaki puanlarıyla yarışmada 2’lik kupasını alarak başarıyla ilimizi temsil etmiştir. Üç tarafı sularla çevrili ilimizde su sporlarına ilginin artması inanılmaz başarılara dönüşüyor. Ben başta antrenörlerimiz olmak üzere tüm sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kutluyorum” diye konuştu.