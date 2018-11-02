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Adıyamanlı öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Biz Anadolu’yuz Adıyaman” projesi kapsamında öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Biz Anadolu'yuz Adıyaman” projesi kapsamında öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi.


Güneydoğu Anadolu8 Bölgesinde bulunan gençlerin milli ve manevi bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen proje kapsamında İstanbul ve Çanakkale'ye 99 öğrenci gönderildi.10 görevlinin de eşlik ettiği gezide öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezerek oldukça keyifli anlar yaşadı. Yapılan proje ile gençlerin, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulması, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması, işbirliği yapması, boş zamanlarını daha verimli geçirmesi, suç ve suçlulardan uzak tutulması, polis-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutularak topluma kazandırılması hedeflendiği de belirtildi.

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