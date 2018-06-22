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22 Haziran 2018 15:59

Adıyamanlı özel sporcular Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti

Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 19-21 Haziran tarihlerinde İzmir Bornova Spor Salonunda düzenlendi.

Adıyamanlı özel sporcular Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti

22 Haziran 2018 15:59


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, düzenlenen şampiyonaya 22 il ve 82 kulüpten toplam 110 sporcu katıldığını ve Adıyamanlı sporcuların bir altın birde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Özel sporcuların son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirten Müdür Keleş, “Engellerine rağmen sporda başarılar elde eden özel sporcularımızı her zaman destekliyor, bütün imkanlarımızdan faydalanabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Cimnastik Türkiye Şampiyonasında 8-11 yaş, 12-15, 16-21 ve 22 yaş üstü kategorilerinde yapılan yarışmalara Adıyaman’dan da sporcularımız katıldı. Özel sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonasında öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza atarak Adıyaman’ı bir kez daha gururlandırmışlardır. Adıyaman iki sporcu ile bu yarışmalara ilk kez katıldı ve Mert Kasar Türkiye şampiyonu olarak altın madalya alırken Fatma Bozan gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi olmuştur. Ben sporcularımızı ve onları spora teşvik eden aileleri ile birlikte antrenörlerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum” diye konuştu.




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