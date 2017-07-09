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09 Temmuz 2017 12:52

Adıyamanlı şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce’nin evine ve evinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Adıyamanlı şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı

09 Temmuz 2017 12:52


Tatvan-Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayının infilak ettirilmesi sonucu çatışma çıkmış, çıkan çatışmada Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit olmuştu.


Şehit haberinin yakınlarına gece saatlerinde verilmesi sonrasında şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Köseceli beldesinde toprağa verilecek.




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