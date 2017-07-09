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09 Temmuz 2017 19:11

Adıyamanlı şehit Recep İnce son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyamanlı şehit Recep İnce son yolculuğuna uğurlandı

09 Temmuz 2017 19:11


Bitlis’in Tatvan - Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkinden geçtiği sırada PKK’lılarca önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit oldu.


Askeri uçakla Adıyaman Havalimanına getirilen şehidin cenazesi burada TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve şehit yakınları tarafından alınarak karayoluyla Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesine getirildi. Köseceli beldesine getirilen şehidin cenazesi baba ocağında alınan helalliğin ardından belde meydanına götürüldü. İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Müftü Yardımcısı Musa Şimşek ve Besni İlçe Müftüsü Hanifi Damar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi belde mezarlığında toprağa verilirken törende teröre lanet sloganları atıldı. Şehit eşinin cenaze törenine 1 yaşındaki oğlu Yusuf Kerem İnce’yle katılan şehit eşi Esra İnce’nin, “Recebim beni bırakıp nereye gidiyorsun” sözleri ise adeta yürekleri dağladı.


Tören sonrası bazı vatandaşlar törene gönderilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziye çelengini parçaladı.


Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce’nin 1 yaşında Yusuf Kerem ve 5 yaşında olan Elif isimli iki çocuğa sahip olduğu öğrenildi.




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