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06 Mayıs 2018 19:15

Adıyamanlı sporcu Demirer dereceyle döndü

Adıyamanlı Sporcu Kadir Demirer, Türkiye U18 Komple Atlet 2.

Adıyamanlı sporcu Demirer dereceyle döndü

06 Mayıs 2018 19:15

Kademe Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.


İzmir Halkpınar Seha Aksoy Atletizm Pistinde düzenlenen Türkiye U18 Komple Atlet 2. Kademe müsabakalarına çok sayıda sporcu katıldı. 18 Türkiye Komple Atlet ikinci Kademe müsabakalarında Adıyamanlı Sporcu Kadir Demirer 5 bin 973 ile birinci, Osman Mercimek 5 bin 74 puan ile ikinci olurken Murat Hüseyin Bulut ise 4 bin 950 puan ile üçüncü oldu. U18 yaş grubunda 5 bin 973 puan toplayan Kadir Demirer, Tuncay İskender’in 1991 yılından bu yana kırılamayan 6 bin 53 puanlık yıldızlar dekatlon rekorunu 80 puan fark ile kaçırdı.


U18 Türkiye Komple Atlet 2. Kademe yaş grubunu birincilikle tamamlayan Demirer, İstanbul’da düzenlenecek olan 3. Kademe final müsabakalarında 1991 yılından bu yana kırılamayan rekoru tekrar kırmaya çalışacak.




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