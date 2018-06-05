Adıyamanlı sporcudan 2 şampiyonluk

İstanbul Enka Atletizm Pistinde düzenlenen Türkiye U18 dekatlon final müsabakalarına Türkiye’nin birçok ilinden genç sporcu şampiyon olabilmek için yarıştı.

U18 Dekatlon Türkiye Şampiyonasında 6022 puan ile Kadir Demirer birinci olurken, Serhat Bulut 5826 puan ile ikinci, Hüseyin Bulut 5083 puan ile üçüncü oldu.

U18 2. Kademe yarışmasını birincilikte tamamlayan Kadir Demirer, 5 bin 973 puan alarak 1991 yılından bu yana Tuncay İskender’e ait kırılamayan Türkiye rekorunu 80 puan ile kaçırmıştı.

Final müsabakalarında 1991 yılından bu yana kırılamayan Türkiye rekorunu kırmaya çalışan Adıyamanlı sporcu Kadir Demirer, 6 bin puanı geçebilen 2. isim olsa da Türkiye rekorunu 31 puan ile ıskaladı.

U18’de Kadir Demirer, son yarışma olan 1500 metreye rekor beklentisiyle girmesine karşın Türkiye rekorunu ele geçiremedi. 10 branş toplamında 6022 yapan Demirer, Türkiye atletizm tarihinde U18 yaş grubunda 6000 puanı geçebilen ikinci isim olsa da, 6053 puanlık Tuncay İskender rekorunu yine ıskaladı.

Aynı zamanda ilk iki kademesi İzmir’de yapılan Komple atlet lignininin ve İstanbul Enka tesislerinde yapılan U18 üçüncü kademesini de birinci sırada tamamlayan Kadir Demirer, üç kademenin toplamında 17477 puan toplayarak lig şampiyonu oldu.