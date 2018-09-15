Adıyamanlı tasarımcının tasarladığı ödül sahiplerine verildi

Adıyamanlı tasarımcı Adem Karaaslan'ın tasarladığı ödül heykeller, İzmir Artemis Film Festivalinde sahiplerine verildi.

27-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir Artemis Film Festivalinin heykel ödüllerini tasarlayan Adem Karaaslan'ın bu tasarımı kabul gördü. Adem Karaaslan'ın heykel ödül tasarımı sahiplerine sunuldu. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali, Türk sinemasının ünlü isimlerini ağırladı.

Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen festivalde ödül alan film ve sanatçılara Adıyamanlı genç tasarımcı 22 yaşındaki Adem Karaaslan'ın tasarladığı ödül, sinema sanatçılarına takdim edildi. Hem yurt içi hem yurt dışı bir çok büyük projede tasarımcı olarak çalışan Adem Karaaslan yıllardır sinema, televizyon ve grafik tasarım alanlarında kendini geliştiriyor.

Karaaslan, severek yaptığı bu sanatını artık ülkesi için yapıp Ülkesi adına ilerleyen zamanlarda yurt dışında temsil eden bir tasarımcı olmak için çalıştığını belirtti.