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05 Temmuz 2018 16:43

Adıyamanlı tenisçi turnuvada şampiyon oldu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen 12 Yaş Yaz Kupası 1.

Adıyamanlı tenisçi turnuvada şampiyon oldu

05 Temmuz 2018 16:43

Tenis Turnuvasında Adıyamanlı tenisçi Ecem Yaren Kılınç, şampiyon oldu.


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 25 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında, Hatay Arsuz’da River Club Tenis Kortlarında düzenlenen 12 Yaş Yaz Tenis Turnuvasında Adıyamanlı tenisçilerden Ecem Yaren Kılınç’ın çiftelerde 2., teklerde ise turnuva şampiyonu olduğunu söyledi.


Adıyaman’da gençlerin tenis sporuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirten İl Müdürü Keleş, “Adıyaman’da yaşayan 11 yaşındaki Ecem Yaren Kılınç, babasının tavsiyesi üzerine başladığı teniste, 3 yılda 19 madalya kazandı. Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği 9 turnuvada 9 madalyaya ulaşan Ecem Yaren, okul sporlarında 2, il turnuvalarında da 8 madalya topladı. Elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcumuzu ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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