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Adıyamanlı vatandaştan örnek davranış

Adıyaman’da, bir minibüs sürücüsü yol kenarında bulduğu yaralı ve soğuktan bitkin düşen köpeği veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.

Adıyaman'da, bir minibüs sürücüsü yol kenarında bulduğu yaralı ve soğuktan bitkin düşen köpeği veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.


Kent merkezinde minibüsle ilerleyen Adıyamanlı Erdal Arslan, yol kenarında yaralı ve soğuktan bitkin düşen yaralı köpeği fark etti. Yaralı köpeği minibüsüne alan Arslan, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne gelerek burada yaralı köpeğin tedavi edilmesini sağladı.


Hem yaraları sarılan hem de karnı doyurularak sıcak bir ortama kavuşan yaralı köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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