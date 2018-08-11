Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 14:08

Adıyamanlı Yazar Isparta’da kitaplarını imzaladı

Adıyaman ili Samsat ilçesi İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görevde yapan Gazeteci, Yazar, Şair Fahrettin Çelik Isparta’da okuyucular ile buluşarak, şiirlerini yorumladı.

Adıyamanlı Yazar Isparta’da kitaplarını imzaladı

11 Ağustos 2018 14:08


Denizli Yaren Kültür Sanat ve Turizm Derneği organizesinde, Isparta’nın arkikaraağaç ilçesi Belceğiz köyünde gerçekleştirilen "1.Uluslar arası Şarkikarağaç - Belceğiz Köyü Sosyal Sorumluluk ve Kültür Sanat Festivali" kapsamanda çeşitli ülkelerden ve birçok ilden yazar ve şairler kitaplarını imzalayarak, şiirlerini yorumlayarak vatandaşlara güzel bir gece yaşattı. Ozan ve aşıklar ise atışmaları ile geceye renk kattı.


Bir çok ozan, aşık, şair ve yazarın katılımı ile gerçekleştirilen festivalde, Adıyaman’ın Samsat ilçesi İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görevde yapan Gazeteci, Yazar, Şair Fahrettin Çelik, Samsat’ta Bir Gül, İnsanca Yaşama Bilinci ve Suskun Dilim isimli kitaplarını imzalayarak, Adıyaman yöresinden iki adet şiir yorumladı.


Programa olan katkılarından dolayı bir plaket takdim edilen Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, kültür sanat camiasının bu kadar seçkin bir ekibini ilçesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Programın ev sahipliğini yapan ve Belcegiz Köyü Muhtarı İbrahim Böcek ise yaptığı konuşmasında, çok zor şartlar ve kıt imkanlarla bir çok ilde bile yapılamayan büyük bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç