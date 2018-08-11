Adıyamanlı Yazar Isparta’da kitaplarını imzaladı

Denizli Yaren Kültür Sanat ve Turizm Derneği organizesinde, Isparta’nın arkikaraağaç ilçesi Belceğiz köyünde gerçekleştirilen "1.Uluslar arası Şarkikarağaç - Belceğiz Köyü Sosyal Sorumluluk ve Kültür Sanat Festivali" kapsamanda çeşitli ülkelerden ve birçok ilden yazar ve şairler kitaplarını imzalayarak, şiirlerini yorumlayarak vatandaşlara güzel bir gece yaşattı. Ozan ve aşıklar ise atışmaları ile geceye renk kattı.

Bir çok ozan, aşık, şair ve yazarın katılımı ile gerçekleştirilen festivalde, Adıyaman’ın Samsat ilçesi İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görevde yapan Gazeteci, Yazar, Şair Fahrettin Çelik, Samsat’ta Bir Gül, İnsanca Yaşama Bilinci ve Suskun Dilim isimli kitaplarını imzalayarak, Adıyaman yöresinden iki adet şiir yorumladı.

Programa olan katkılarından dolayı bir plaket takdim edilen Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, kültür sanat camiasının bu kadar seçkin bir ekibini ilçesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ev sahipliğini yapan ve Belcegiz Köyü Muhtarı İbrahim Böcek ise yaptığı konuşmasında, çok zor şartlar ve kıt imkanlarla bir çok ilde bile yapılamayan büyük bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.